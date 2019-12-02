2019/12/02 | 10:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى قدوم منخفض جوي قطبي الى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منخفض قطبي شديد البرودة قادم للعراق.. هذا موعده وتأثيراته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منخفض قطبي شديد البرودة قادم للعراق.. هذا موعده وتأثيراته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).