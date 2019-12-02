خدعة جديدة تستهدف مستخدمى تطبيق واتساب.. احذر منها

2019/12/02 | 10:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} مازالت خدعة واتس آب جولد منتشرة بين المستخدمين رغم ظهورها لأول مرة منذ عام 2016، إذ بدأ انتشار رسالة مكونة من جزأين بين المستخدمين، حيث يدعى الجزء الأول منها أن مقطع فيديو سيصدر غدًا باسم Martinelli ، والذى سيخترق هاتفك.

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