2019/12/02 | 10:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ضرب فيروس الإصابات #المنتخب العراقي لكرة القدم، في منافسات بطولة كأس #الخليج المقامة حالياً في العاصمة القطرية #الدوحة، ما سيتسبب بغياب ثلاثة لاعبين من “أسود الرافدين” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليجي /24/.. الإصابات تلاحق المنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليجي /24/.. الإصابات تلاحق المنتخب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).