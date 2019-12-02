إلغاء حفل رأس السنة لفنان عراقي في أمريكا بسبب ظروف العراق واحترامًا لشهداء الاحتجاجات

2019/12/02 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة قاعة لارسا في ولاية مشيغن الأمريكية، إلغاء حفل الفنان هيثم يوسف في رأس السنة بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها العراق وسقوط العديد من الشهداء في الاحتجاجات الشعبية.وذكرت القاعة في إعلان لها، نشره الفنان هيثم على حسابه في موقع فيسبوك، أنه، “‎نظرا للأيام العصيبة التي يمر بها شعب العراق العظيم واحتراما لقدسية […]

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