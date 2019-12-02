التعيبان يكشف عن افشال القوات الأمنية مخطط لتهريب سجناء من سجن الحوت

2019/12/02 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة ذي قار عبد الأمير تعيبان، اليوم الاثنين، عن افشال القوات الأمنية مخطط لتهريب سجناء من سجن الحوت في المحافظة.

وقال تعيبان في

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