2019/12/02 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير الدبي، أن العشائر المنتفضة قطعت الطريق أمام المتربصين والمندسين الذين حاولوا سفك الدماء خلال الايام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح لـ " العهد نيوز " : الذين يراهنون على إشعال الفتنة خابت آمالهم أمام انتفاضة العشائر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح لـ " العهد نيوز " : الذين يراهنون على إشعال الفتنة خابت آمالهم أمام انتفاضة العشائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).