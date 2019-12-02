فائق الشيخ علي يحذر المتظاهرين وينصح خامنئي: عليك استبدال قاسم سليماني

2019/12/02 | 10:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررفض النائب فائق الشيخ علي، زيارة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إلى العراق، فيما حذر المتظاهرين من تحرك كتل سياسية لفرض رئيس حكومة جديد.

حذر الشيخ علي من تحركات تخوضها الكتل السياسية لفرض رئيس حكومة جديد على المتظاهرين

وخاطب الشيخ علي قاسم سليماني في تغريدة عبر تويتر، قال فيها: "الجنرال قاسم سليماني المحترم: أود أن أخبرك بأنك فشلت في حكم العراق، وأن الذين صنعتهم من زبانيتك وسلمتهم السلطة في بلدي كانوا قتلة ولصوصاً تافهين".

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وأضاف الشيخ علي، : "زيارتك غير مرحبٍّ بها في العراق.



لا تتورط بتشكيل حكومة جديدة..



فالخيار خيار شعبي لا خيارك.



وعلى السيد الخامنئي أن يستبدلك".

كما دعا الشيخ علي في تغريدة أخرى، المتظاهرين إلى تقديم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وقطع الطريق على الكتل السياسية.

هاجم الشيخ علي قاسم سليماني ورفض وجوده في العراق وتدخله لاختيار حكومة جديدة

وكشف النائب المثير للجدل، عن "خفايا تحركات الكتل السياسية"، مؤكدًا أن "الكتل الآن تتناقش بقوة أسماء مرشحين تريد فرضها على المتظاهرين لرئاسة الوزراء"، مجددًا دعوته إلى إجراء استفتاء شعبي على رئيس الوزراء المقبل.

وكانت مصادر سياسية قد كشف عن تواجد قاسم سليماني في العراق، حيث قدم في زيارة طارئة عقب إعلان عبد المهدي عزمه تقديم الاستقالة، على ضوء خطبة المرجعية الدينية، يوم الجمعة الماضي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يتحرك لإيجاد صيغة تفاهم بين القوى السياسية الشيعية لاختيار خليفة لعبد المهدي.

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