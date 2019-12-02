ايران وكردستان العراق نحو تبادل تجاري بـ6 مليارات دولار

2019/12/02 | 10:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين باقليم كردستان العراق، أن العلاقات التجارية مع ايران ستبلغ 6 مليارات دولار سنويا....

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