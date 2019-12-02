انتعاش متوسط سعر خام دبي ليسجل 61.97 دولاراً للبرميل

2019/12/02 | 10:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مصدر بقطاع، النفط اليوم الاثنين، إن متوسط السعر المعروض لخام دبي القياسي للشرق الأوسط على منصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس للتسعير انتعش في نوفمبر تشرين الثاني ليسجل 61.974 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تموز.

وفيما يلي المتوسطين الشهريين لخامي دبي وسلطنة عمان في تشرين الثاني على بلاتس.



ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر بعلاوات أو بخصم.

عدلت أرامكو السعودية المرجع التسعيري لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا من أكتوبر تشرين الأول 2018، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة بلاتس والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

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