تحديد موعد انعقاد القمة الخليجية الـ40 في الرياض

2019/12/02 | 10:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، اليوم الاثنين، أن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد في 10 كانون الأول المقبل في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال الزياني إن "القادة الخليجيون سيجتمعون في الرياض في العاشر من كانون الأول المقبل، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في التاسع من نفس الشهر".

وأشار إلى أن "القادة سيناقشون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس".

وأعرب الزياني عن "ثقته بأن القمة الـ40 لدول المجلس ستخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك".

وكان قد تم الإعلان عن استضافة الرياض للقمة الخليجية، في تشرين الثاني الماضي، دون الكشف عن موعدها في ذلك الحين.

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