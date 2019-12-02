قطع طريق جلولاء - السليمانية لدواعٍ أمنية

2019/12/02 | 10:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بقطع طريق جلولاء السليمانية لدواعٍ أمنية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "القوات الكردية قطعت الطريق الرابط بين جلولاء في محافظة ديالى وقضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية على حدود الأخيرة".

وأضاف أن "الطريق تم قطعه لدواعٍ أمنية وفقا للمؤشرات الأولية، حيث تم إعادة عدد من الأهالي الذين كانوا في طريق ذهابهم الى كلار".

وكان تنظيم داعش قد هاجم قبل يومين منطقة كولجو بأطراف كلار على حدود السليمانية وديالى وأسفر الهجوم عن مقتل مدير الأسايش وعنصرين وجرح آخرين.

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