2019/12/02 | 10:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: بدلاء عبد المهدي أسماء فيسبوكية غير صحيحة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: بدلاء عبد المهدي أسماء فيسبوكية غير صحيحة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).