اصابة تسعة اشخاص بحادث سير قرب الحدود الايرانية في اقليم كوردستان

2019/12/02 | 10:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب تسعة اشخاص بجروح في حادث سير وقع ليلة الاحد في قضاء كلار على الطريق المؤدي الى منفذ برويزخان الحدودي مع ايران

واوضحت مديرية المرور في ادارة منطقة كرميان في بيان اليوم الاثنين ان عجلتين احداهما نوع شاحنة حمل والاخرى باص صغيرة اصطدمتا في وقت متأخر من ليلة امس على طريق كلار – معبر برويزخان الحدودي مما ادى الى اصابة 9 اشخاص بجروح تم نقلهم الى مستشفى "الشهيد هـژار" لتلقي العلاج".

واشار البيان ان شاحنة الحمل كانت متوجهة الى المعبر بينما الباص كان ذاهبا الى قضاء كلار.

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