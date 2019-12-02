مقتل 13 باكستانيا بينهم 8 أطفال جراء حريق في الأردن

2019/12/02 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قتل 13 باكستانيا بينهم 8 أطفال، الاثنين (02 كانون الأول 2019)، جراء حريق في الأردن.

وأفادت وسائل اعلام عربية، بأن 13 باكستانيا بينهم 8 أطفال، قتلوا في حريق بمزرعة في غور الأردن.

بغداد اليوم-متابعة

بعد تقارير عن وجود عناصر ذوي ميول يمينية متطرفة في الجيش الألماني وقوات النخبة، تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كرانباور، باتخاذ "إجراء حاسم" ضد أي حالة تطرف.

وقالت وزيرة الدفاع خلال زيارة إلى كوسوفو، أم

بغداد اليوم - متابعة

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأحد 1 كانون الاول 2019، إن سلطات بلاده تعرف مكان تواجد، عادل أوكسوز، المطلوب البارز في منظمة غولن التي نفذت محاولة انقلاب منتصف يوليو 2016.

واستبعد صويلو في مقابلة مع إحدى القنوات ا

بغداد اليوم - متابعة

وصلت المجندة السابقة في الجيش الإيرلندي، ليزا سميث، إلى بلادها، الأحد 1 كانون الاول 2019، وقد جرى اعتقالها على الفور بعد أن كانت التحقت بتنظيم داعش سنة 2015.

وقالت صحيفة "الغارديان" إن "الشرطة كانت بانتظ

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