العراق يعيد إعمار سككه الحديدية

2019/12/02 | 10:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين، عن تأهيل القاطرتين (2815 ) و (2536) وزجها في الخدمة لنقل المواد والمشتقات النفطية عبر خط سكة الحديد.

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