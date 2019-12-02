2019/12/02 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم متظاهرو محافظة البصرة، على إعادة تأهيل وترميم نصب “ذات الصواري” في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 16 عامًا.. الاحتجاجات تُعيد نصبًا تأريخيًا في البصرة بجهود المتظاهرين(فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 16 عامًا.. الاحتجاجات تُعيد نصبًا تأريخيًا في البصرة بجهود المتظاهرين(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).