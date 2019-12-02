بالصور.. أول تشغيل تجريبي لمشروع ماء البصرة الكبير

2019/12/02 | 11:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة انجاز معظم فقرات التشغيل التجريبي لمشروع ماء البصرة الكبير بنسبة انجاز بلغت نحو 95%.

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