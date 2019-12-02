المرعيد يوضح ادعاءات نجم الجبوري بشأن وجود 300 مليار في خزينة نينوى لم يتم صرفها

2019/12/02 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اوضح منصور المرعيد محافظ نينوى المقال اليوم الاثنين، ادعاءات نجم الجبوري المحافظ الجديد المنتخب من قبل المجلس المنحل حول وجود مبالغ مالية

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