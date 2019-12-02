2019/12/02 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلقت اعمال الملتقى التجاري الايراني العراقي في طهران اليوم الاثنين، وذلك بحضور نشطاء اقتصاديين ورجال اعمال ايرانيين ومن منطقة كردستان العراق.

ويبحث الملتقى التجاري على مدى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الملتقى التجاري الايراني العراقي في طهران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الملتقى التجاري الايراني العراقي في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).