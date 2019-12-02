لاريجاني: مستعدون للحوار مع واشنطن على ان تراجع سياساتها

2019/12/02 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، عن استعداد بلاده للدخول في حوار مع الولايات المتحدة.

وأكد لاريجاني في تصريح، ان إن هناك دائمًا إرادة سياسية لحل المشاكل العالقة مع اميركا، وأن الأبواب مفتوحة ولا يوجد طريق مسدود، امام الدخول في حوار مع واشنطن، على ان تراجع الأخيرة السياسات التي تتبعها مع طهران، وان تتحلى الإدارة الأميركية بالتعقل، مضيفا ان أسلوب الحظر وممارسة الضغوط الذي تمارسه الولايات المتحدة تجاه بلاده، أسلوب خاطئ ولا يجدي نفعا.

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