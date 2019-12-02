2019/12/02 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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لليوم الثاني..



اعتصام أمام مستودع الفاو النفطي في البصرة يقطع الطرق المؤدية اليه

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أحمد حيدر، الاثنين (2 كانون الأول 2019)، عن تحديد أعضاء مجلس النواب، الأسبوع المقبل موعداً للتصويت على قانوني الانتخابات والمفوضية.

وقال حيدر في تصريح صحفي، إن "البرل

بغداد اليوم- أربيل

أعلن وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان، دارا رشيد، الأثنين (2 كانون الأول 2019)، تحقيق أغلب مطالب كردستان القانونية والدستورية في موازنة عام 2020.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقدة في أربيل وحضرته (بغداد اليوم) إن "أغلب حقو

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير الخارجية السابق، إبراهيم الجعفري، الاثنين (02 كانون الأول 2019)، لاختيار رئيس وزراء جديد وفريق وزاري يتميز بالكفاءة، والأمانة، فضلا عن محاسبة المعتدين على المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال الجعفري في بيان تلقته (بغداد

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