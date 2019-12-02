2019/12/02 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد يوم الاثنين ان اغلب حقوق الاقليم الدستورية تم تثبيتها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وقال رشيد للصحفيين اليوم في اربيل ان "وفدنا لا يزال في بغداد واتصور ان موضوعة الموازنة قد تم الانتهاء منها ولم تتبق اية مشاكل حولها".

واضاف انه "ستثبيت واغلب مطالب وحقوق اقليم كوردستان القانونية والدستورية في موازنة عام 2020".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير: اغلب مطالب وحقوق كوردستان الدستورية تُثبت بالموازنة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير: اغلب مطالب وحقوق كوردستان الدستورية تُثبت بالموازنة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).