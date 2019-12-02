هيئة النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين في وزارة النقل بالبصرة

2019/12/02 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في وزارة النقل في البصرة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها، أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة، أصدرت أمر استقدام بحق مدير عام شركة الموانئ العراقية في البصرة سابقا، وذلك لتسببه بتحمل الشركة تعويضات بلغ مقدارها ستة وأربعين مليونا وخمسمئة ألف دولار أميركي.

وأضاف البيان، أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة، أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل سابقا، وذلك لضعف أدائه في متابعة الدعاوى المقامة على تشكيلات الوزارة.

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