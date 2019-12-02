موعد مباراة العراق مع اليمن اليوم والقنوات الناقلة

2019/12/02 | 11:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يضرب منتخب العراق، موعداً مع نظيره اليمن، مساء اليوم الإثنين، في أخر جولات دور المجموعات، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي 24.

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