سليم الجبوري: حل الأزمة الحالية يكمن بتشكيل حكومة مصغرة تهيء لانتخابات مبكرة

2019/12/02 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح رئيس حزب “عمل” سليم الجبوري، بتعقيد المشهد السياسي العراقي أكثر بعد استقالة عبد المهدي.

وأكد الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه لا حل إلا بحكومة مصغرة مهمتها إدارة الأزمة والتهيئة لانتخابات مبكرة، تضم شخصيات مهنية غير سياسية، إلى جانب أن ينجز البرلمان قانوني الانتخابات والمفوضية، فضلا عن الموازنة ويحل نفسه بعد ان يحدد موعدا لانتخابات نزيهة.

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