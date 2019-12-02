طرق وجسور نينوى تعلن اكمال اعمار الجسر الرابع في الموصل

2019/12/02 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اعلنت مديرية طرق وجسور نينوى، اليوم الاثنين، اكمال الجسر الرابع بالكامل بعد خروجه عن الخدمة، جراء تفجير الجسر من قبل تنظيم “ داعش”

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