عشائر البصرة: كل من يحرق ويخرب المظاهرات السلمية دمه مهدور .. وثيقة

2019/12/02 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز البصرة

قررت عشائر محافظة البصرة، الحفاظ على سليمة المظاهرات، فيما دعت الى الابتعاد عن جميع اعمال العنف التي تضر في المواطنين والمال العام ومؤسسات

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