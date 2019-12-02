نائب يدعو المتظاهرين والجهات المتضامنة مع الاحتجاجات إلى تشكيل وفد للتفاوض بشأن اختيار رئيس الحكومة الجديد

2019/12/02 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب النائب أحمد الجبوري، اليوم الأثنين، من المتظاهرين في جميع المحافظات المنتفضة أن يشكلوا وفدا تفاوضيًا بشأن الاجتماع إلى مجلس النواب واختيار رئيس الحكومة الجديد.وقال الجبوري في تغريدة له، إن “بعد استقالة الحكومة على المتظاهرين ان يرتبوا صفوفهم لتشكيل وفد تفاوضي حول اختيار رئيس الوزراء وتشريع قانوني المفوضية والانتخابات”.واقترح الجبوري، “اشراك النقابات كالمحامين […]

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