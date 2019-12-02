محتجون يغلقون شركة نفط ذي قار مجدداً ويمنعون الموظفين من الدخول

2019/12/02 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الاثنين (2 كانون الأول 2019)، بأن محتجين أغلقوا شركة نفط ذي...





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