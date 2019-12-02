2019/12/02 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، التنحي عن منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستقالة جديدة في إدارة ترامب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستقالة جديدة في إدارة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).