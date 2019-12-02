2019/12/02 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

هدد 33 اتحاداً رياضياً، بتجميد نشاطهم، في حال تم ادرج البرلمان ميزانياتهم ضمن ميزانية وزارة الشباب والرياضة وعدم ادراجها بشكل مستقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تجمع يضم 33 اتحاداً رياضياً يهدد بتجميد نشاطه لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تجمع يضم 33 اتحاداً رياضياً يهدد بتجميد نشاطه لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).