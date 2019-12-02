شركتا نفط البصرة والموانئ تبحثان التعاون المشترك بينهما

2019/12/02 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – البصرة

بحث المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ناصر في مكتبه مع المدير العام لشركة موانئ العراق صفاء عبد الحسين التعاون

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