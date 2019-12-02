شاهد كيف تتفرج القوات الأمنية في النجف على الجهات التي تطلق الرصاص على المتظاهرين!

2019/12/02 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو من احتجاجات محافظة النجف بالقرب من مرقد محمد باقر الحكيم، القوات الأمنية تتفرج على الجهات المسلحة التي تتواجه مع المتظاهرين وتلاحقهم وتطلق الذخيرة الحية عليهم.ووجه محافظ النجف لؤي الياسري، أمس الأحد، دعوة استغاثة إلى رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع بإرسال قوة امنية تمسك الأمن في مرقد محمد باقر الحكيم في المحافظة وتجنب […]

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