2019/12/02 | 12:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف رئيس كتلة عطاء النيابية، حيدر الفوادي، اليوم الاثنين، تصريحات النائب رعد الدهلكي، بشأن ترشيح شخصية من غير المكون الشيعي لرئاسة الوزراء، بأنها رقص على جراح محافظات الوسط والجنوب.

وقال الفوادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "استغرب من طريقة الطرح التي استخدمها الدهلكي (يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة مجلس الوزراء)، فهل عجز الشيعة عن تقديم شخصيات كفوءة ومستقلة؟".

وأوضح "نعتقد ان هذه الرسالة غير موفقة وهي شعارات زائفة ولا تعالج المشاكل التي يعاني منها ابناء البلد ومع الأسف بعض الشخصيات بدأت تستثمر الفرصة للحصول على مكاسب معينة على حساب معاناة محافظات الوسط والجنوب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية: تصريحات الدهلكي رقص على جراح محافظات الوسط والجنوب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة نيابية: تصريحات الدهلكي رقص على جراح محافظات الوسط والجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).