أزمة بين الصين وأستراليا

2019/12/02 | 12:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفضت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الاثنين، انتقادات الحكومة الأسترالية بشأن احتجاز بكين لكاتب أسترالي صيني المولد، منذ نحو عام.

وقالت ينغ، ان الكاتب المحتجز المتهم بالتجسس لم يتعرض للتعذيب وهو بحالة جيدة.

واعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، أن طريقة تعامل السلطات الصينية مع الكاتب "غير مقبولة".

وقالت باين إنها تشعر "بالقلق البالغ حيال التقارير التي صدرت عن زيارة وفد قنصلي للمواطن الأسترالي الدكتور يانغ هينغجون".

وأضافت: "عُزل بشكل متزايد عن العالم الخارجي، وتم فرض قيود على اتصالاته بعائلته وأصدقائه، واستؤنفت عمليات استجوابه اليومية، بما في ذلك وهو مكبل".

واعتُقل يانغ في الصين في كانون الثاني الماضي، وتم مؤخرا توجيه تهم إليه بالتجسس، وهو ما قد يعني الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة.

ونفى رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن يكون يانغ جاسوسا، واعتبرت منظمات حقوقية أن عملية التوقيف مدفوعة سياسيا.



وشكل صمت الصين بشأن مصير يانغ نقطة خلافية في العلاقات مع أستراليا.

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