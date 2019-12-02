العراق.. هل سيتوقف قتل المتظاهرين بعد استقالة حكومة عبد المهدي؟

2019/12/02 | 12:38 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نتناول في جولتنا في الصحافة لهذا اليوم أبرز القراءات التي قدمتها صحف اليوم للشأن العراقي لما بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي.



نرصد أيضا آخر تطورات الحراك اللبناني من وجهة نظر صحف لبنانية مختلفة، فضلا عن التكريم الوطني في فرنسا للجنود القتلى في مالي وقمة المناخ في مدريد وملفات أخرى.

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