نائب عن صادقون يكشف حقيقة الاتفاق على بديل لعبد المهدي ويعلق على ’’الترشيحات المسربة’’

2019/12/02 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لعصائب أهل الحق، احمد الكناني، الاثنين (02 كانون الأول...





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