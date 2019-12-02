2019/12/02 | 12:42 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: ارتفاع أعداد قتلى هجوم داعش على ديالى لـ6 أشخاص وإصابة 17 آخرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 12:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: ارتفاع أعداد قتلى هجوم داعش على ديالى لـ6 أشخاص وإصابة 17 آخرين) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: ارتفاع أعداد قتلى هجوم داعش على ديالى لـ6 أشخاص وإصابة 17 آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).