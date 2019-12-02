استقالة عبد المهدي لن توقف الانتفاضة العراقية المقبلة

2019/12/02 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باتريك كوبيرن حقق المتظاهرون في العراق أول نجاح كبير لهم بإجبار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على الاستقالة، بعد مقتل 45 متظاهراً غير مسلحين على أيدي قوات الأمن العراقية في...أكمل القراءة ←

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