واع تنشر الموقف الأمني في المحافظات التي تشهد تظاهرات

2019/12/02 | 12:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أغلب محافظات الفرات الأوسط والجنوب، اليوم الاثنين، عودة الحياة الطبيعية فيما شهدت بعضها استمرار الاحتجاجات السلمية في ضل الاستقرار الأمني .

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