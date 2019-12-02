مجلس الوزراء يعلن وجبة جديدة من أسماء المتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية

2019/12/02 | 12:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين عن أسماء المواطنين المتضررين الذين صدرت لهم قرارات تعويض عن اللجنة المركزية لتعويض المتضررين.

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