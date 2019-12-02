مستشار لرئيس الجمهورية: بإمكان صالح تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة

2019/12/02 | 12:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مستشار لرئيس الجمهورية، ان الرئيس برهم صالح بإمكانه تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة بعد إستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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