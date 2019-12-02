شاهد.. ملثمون ويتسلحون بالقامات والسيوف والأسلحة الثقيلة والخفيفة ويلاحقون المتظاهرين قرب مرقد “الحيكم”

2019/12/02 | 12:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو من احتجاجات محافظة النجف، حماية مرقد محمد باقر الحكيم، وهم يتسلحون بالقامات والأسلحة الثقيلة والخفيفة وملاحقة المتظاهرين بين الأزقة.ووجه محافظ النجف لؤي الياسري، أمس الأحد، دعوة استغاثة إلى رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع بإرسال قوة امنية تمسك الأمن في مرقد محمد باقر الحكيم في المحافظة وتجنب المحافظة من مجزرة قد تحصل.وقال […]

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