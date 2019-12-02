نائب ينفي وصول سليماني إلى العراق

2019/12/02 | 12:57 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- نفى النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لجماعة «عصائب أهل الحق» القريبة من إيران، عدي عواد، أمس، الأنباء التي تحدثت عن وصول قائد «فيلق القدس» إلى العراق.وقال في تصريحات صحافية: «لا صحة لأنباء وصول سليماني… هذا الكلام يطعن في العراقيين والسياسيين عموماً، قبل أن يطعن في إيران».ورأى أن «هذه الأنباء تهدف لرسم ...

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