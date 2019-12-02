كتلة العطاء تعلق على تصريحات الدهلكي .. رقص على جراح محافظات الوسط والجنوب

2019/12/02 | 12:57 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- وصف رئيس كتلة عطاء النيابية، حيدر الفوادي، اليوم الاثنين، تصريحات النائب رعد الدهلكي، بشأن ترشيح شخصية من غير المكون الشيعي لرئاسة الوزراء، بأنها رقص على جراح محافظات الوسط والجنوب.وقال الفوادي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه “استغرب من طريقة الطرح التي استخدمها الدهلكي (يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة مجلس ...

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