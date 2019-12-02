"عكالك ذل الجوكر" اعلى ترند عربي في تويتر

2019/12/02 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

تصدرت هاشتاك "عكالك ذل الجوكر" موقع "تويتر" منذ يوم امس ولغاية الان.

وسجل هذا الهاشتاك الذي هو احد "الهوسات" التي انطلقت من مدينة

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