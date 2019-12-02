أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار وبيانات صينية إيجابية

2019/12/02 | 13:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تحول المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد توسع القطاع الصناعي في الصين وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع الدولار في ضعف الطلب على المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1459.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش.



وفي وقت سابق، لامست الأسعار أعلى مستوى منذ 22 تشرين الثاني.

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1466 دولارا.

وحفز المستثمرين لشراء الأسهم توسع غير متوقع لأنشطة المصانع خلال تشرين الثاني في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للذهب.

وجاء ذلك عقب بيانات حكومية رسمية يوم السبت الماضي أشارت لنمو أيضا.

لكن طلب المستثمرين على الذهب تعرض لضغوط بفعل صعود الدولار مما يزيد تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.6% إلى 16.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 % إلى 896 دولارا وهبط ولبلاديوم 0.2% إلى 1838.15 دولار.

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