مجلس الوزراء يعلن أسماء المواطنين المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية

2019/12/02 | 13:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وجبة جديدة من أسماء المواطنين المتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية.

وذكرت الامانة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مجلس الوزراء – لجنة تعويض المتضررين، اعلنت عن قوائم أسماء المواطنين المتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية الذين صدرت لهم قرارات تعويض".

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