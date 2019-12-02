النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر بحق رئيس لجنة الاستثمار في مجلس واسط

2019/12/02 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الاثنين (02 كانون الأول 2019)، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات ع...





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