النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لرئيس لجنة استثمار واسط

2019/12/02 | 13:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس لجنة استثمار واسط.

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